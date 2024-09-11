Бывший прокурор оценил выступления Харрис и Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах, но ее конкурент-республиканец Дональд Трамп лучше отвечал на существенные вопросы. Такую оценку дал бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт, передает «РИА Новости».

По его словам, у Харрис было два месяца, чтобы запомнить свою презентацию и она «хорошо подготовилась».

«Харрис плохо удаются незапланированные, спонтанные ответы. С точки зрения выступления она сделала это хорошо и лучше Трампа, который вновь слишком часто отвлекался», — добавил Сиверт.

При этом он считает, что республиканец лучше справился с ответами по проблемам, поднятым в ходе дебатов.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.