Установлены личности погибших в Мали «вагнеровцев»

Эксперты Reuters на основе данных из открытых источников установили личности 23 погибших в Мали бойцов ЧВК «Вагнер», пишет РБК со ссылкой на источники.

Агентство в частности проанализировало сообщения бойцов и родственников, интервью с близкими «вагнеровцев», изучило видеозаписи с места событий при помощи программы для распознавания лиц.

Экспертам агентства удалось выяснить, что среди бойцов ЧВК, участвовавших в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали в конце июля, были ветераны Ливии, Сирии, Украины.

Журналисты пояснили, что «вагнеровцы» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине.