В США Симоньян назвали «королевой российских информационных войн»

Главред RT Маргарита Симоньян гордится тем, что ее работа осуществляется по заказу российского правительства, пишет в статье для Washington Post обозреватель Робин Диксон.

По ее данным, Симоньян в подростковом возрасте жила в американской семье в Нью-Гэмпшире в 1990-х годах, прекрасно говорит по-английски, известна своей резкой риторикой и эффективной пропагандой.

В частности, журналист подшучивала над тем, как правоохранительные органы США допрашивали сотрудников RT, чтобы доказать связь между его действиями и Кремлем.

«Больше всего их интересовало, получаю ли я приказы из Кремля. Послушайте, товарищи, как вы думаете, получаю ли я приказы от ЦРУ? Откуда еще я могу получать приказы, если возглавляю российское государственное СМИ, финансируемое государством?», — процитировала Диксон слова Симоньян, обращенные к властям США.

Кроме того, главред RT подчеркнула, что все сотрудники компании подчиняются только приказам Кремля, все «остальные приказы для них — туалетная бумага».

Диксон уточнила, что на прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против Симоньян как «центральной фигуры в усилиях российского правительства по оказанию пагубного влияния», а также против восьми других сотрудников RT.

Симоньян является королевой тайных информационных войн России, констатировала автор статьи.