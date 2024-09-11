Супруга Трампа высказалась о покушении на бывшего президента США

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания опубликовала несколько видео, на которых она рассуждает о будущих президентских выборах и покушении на мужа. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что таким образом Мелания нарушила длительное молчание — бывшая первая леди США несколько месяцев не появлялась на публике. Как считает издание, ее новые видео могут быть связаны со скорым выходом ее мемуаров.

«Я не могу не задаться вопросом, почему сотрудники правоохранительных органов не арестовали стрелка до его выступления? В этой истории определенно есть что-то еще, и нам нужно раскрыть правду», — рассуждает Мелания в одном из роликов.

Издание также сообщает, что в другом ролике сама Мелания не появляется, но в видео звучит ее закадровый голос, который рассуждает о свободе слова в США.

«Становится все более очевидным, что существуют серьезные проблемы со свободой слова, о чем свидетельствуют попытки заставить моего мужа замолчать», — говорит Мелания в этом видео.

Напомним, что покушение на Трампа произошло 14 июля, когда бывший президент выступал в Пенсильвании. Во время речи Трампа в него выстрелил снайпер. Пуля не нанесла ему серьезных повреждений, но в результате был убит один из участников мероприятия.