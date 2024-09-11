Названа предварительная причина нападения на муфтия Таджикистана

Нападение на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду совершено из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в МВД республики.

Там указали, что инцидент произошел в 17:20 по местному времени около центральной мечети Душанбе.

«Гражданин из хулиганских побуждений после намаза нанес удар колюще-режущим инструментом муфтию», — говорится в тексте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в настоящее время ведется предварительное расследование, добавили в ведомстве. При этом там не раскрыли статьи уголовного кодекса, по которой возбудили дело, и личность задержанного.

Известно, что 61-летний Абдулкодирзод получил легкие телесные повреждения и после врачебного осмотра был отправлен домой.