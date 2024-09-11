Трамп и Харрис пожали друг другу руки на годовщине теракта 11 сентября

Кандидаты в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Камала Харрис пожали друг другу руки в Нью-Йорке на мероприятии по случаю годовщины теракта 11 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Там напомнили, что накануне Трамп и Харрис провели «жаркие дебаты», которые стали дебютными для кандидата от демократов и вторыми для республиканца. Отмечается, что Харрис приехала к месту, где располагался Всемирный торговый центр, вместе с президентом США Джо Байденом, а Трамп — с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

«Трамп и Харрис пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами, несмотря на их жаркие дебаты накануне вечером», — говорится в тексте.

Также сообщается, что Трамп, Харрис, Байден и Вэнс сфотографировались с бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.