Зеленский назвал условие переговоров с Россией

«План победы» Киева будет иметь как политическое, так и политическое воздействие, чтобы убедить Москву закончить военный конфликт. Об этом в среду, 11 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

© Вечерняя Москва

Политик также сообщил, что намерен для начала обсудить свою стратегию с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Украинский лидер отметил, что возможность реализации и конечный успех этого плана сильно зависит от финансовой и военной поддержки западных стран, поэтому в первую очередь необходимо обсудить его с союзниками. При этом Зеленский подчеркнул, что речи о переговорах с Москвой сейчас не идет, поскольку чтобы взаимодействовать с россиянами необходимо, чтобы «у кого-то была власть».

Зеленский оценил отказ Монголии арестовать Путина

— Я лично такие полномочия никому не даю, — передает слова президента Украины «МК».

Зеленский заявил, что в Киеве никто ничего не знает о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца. 9 сентября стало известно, что Шольц сейчас работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. Он хочет «разыграть карту Украины», чтобы укрепить свои позиции и войти в историю как «канцлер мира».