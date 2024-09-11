Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО является неизбежным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, страны НАТО ясно продемонстрировали неизбежность присоединения к альянсу Украины. При этом Блинкен отметил, что для присоединения к НАТО Киеву еще понадобится принять ряд необходимых реформ.

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«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути», — заявил он.

Ранее новый глава МИД Украины запросил у НАТО снятие ограничений на удары вглубь России.