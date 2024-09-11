Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО выразили уверенность в неизбежности вступления Украины в альянс и подтвердили, что она уже находится на этом пути.

Блинкен подчеркнул, что для полноценного членства Украине необходимо провести ряд реформ, необходимых для соответствия стандартам НАТО. Москва выступает против присоединения Украины к НАТО.

В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита Блинкена

В июне президент Владимир Путин назвал отказ Украины от стремления вступить в альянс одним из условий для прекращения огня и начала переговоров, наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент Украины Владимир Зеленский расценил это как ультиматум, передает «Радиоточка НСН».