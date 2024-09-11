Премьер Хорватии: РФ должна прекратить призывать на службу жителей Крыма

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна никогда не признает вхождение полуострова Крым в состав России. Об этом в своем Telegram-канале написала телеведущая Ольга Скабеева.

По его словам, Хорватия никогда не признает вхождение Крыма в состав России. Помимо этого Пленкович также добавил, что российские власти должны перестать призывать жителей Крыма на военную службу, а также выдавать им паспорта России.

«Россия должна прекратить призывать на военную службу жителей Крыма и выдавать им паспорта», — заявил он.

Ранее Хорватия передала Украине ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4.