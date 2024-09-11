Ответственность за отказ властей Монголии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита в республику лежит на всем мире, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

Украинский лидер в ходе выступления на международной конференции United for justice подчеркнул, что Монголия — подписант Римского статута, который обязывает страну исполнять решения МУС.

«Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира», — отметил Зеленский.

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По его мнению, мировому сообществу следует остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются.

Москва неоднократно заявляла, что решения МУС являются юридически ничтожными для России, так как страна в 2016 году вышла из-под юрисдикции международного суда.