В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита Блинкена

В Киеве и ряде украинских областей в центре и на востоке объявили воздушную тревогу в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, что 11 сентября в Киеве проходит саммит «Крымская платформа». На мероприятие также приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил.

Ранее сообщалось, что Блинкен поехал в Киев вместе с Лэмми, чтобы разрешить Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS. Сам же госсекретарь заявлял, что целью визита в Киев является обсуждение долгосрочных военных и экономических потребностей Украины.