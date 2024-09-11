Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по снятию ограничений по ударам дальнобойным оружием вглубь России зависит от «оптимизма» союзников Киева, выразив надежду «на сильные решения». Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский подтвердил, что проведет переговоры с приехавшим на Украину госсекретарем США Энтони Блинкеном, но заявил, что не знает, каких результатов от нее ждать.

«Оптимистичен ли я относительно их решения позволить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма», — сказал он.

Зеленский также выразил надежду на «сильные решения» со стороны союзников.

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«Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам наибольшую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее, и мы не можем победить без нее», – добавил украинский лидер.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. С этой целью он вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми прибыли в Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября.