Пашинян допустил вывод российских пограничников с территории Армении

Присутствие российских пограничников в Армении является вопросом, который решает сам Ереван. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Lenta.ru

«Формулировка, записанная в пункте 9 документа от 9 ноября, не означает, что силы ФСБ России должны присутствовать на дороге, соединяющей Азербайджан с Нахичеванью. Присутствие российских пограничных войск в Армении - это задача, которую должна решить Армения. Если завтра Армения решит, что их не должно быть, их не будет», - заявил он. ТАСС

Пашинян также сообщил, что в проекте мирного соглашения Еревана и Баку стороны договорились по пунктам предисловия и 13 статей из 16. Он подчеркнул, что в утвержденной части предусмотрено положение об «установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном». Позже премьер добавил, что все пункты соглашения были согласованы и Ереван предлагает Баку подписать мирное соглашение. News.ru