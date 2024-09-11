Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает о мирном плане по завершении конфликта на Украине, который анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит URA.RU со ссылкой на украинское СМИ.

Зеленский отметил, что без Украины «не может быть никаких планов».

«Я даже не уверен, что такой план существует», — добавил он.

Ранее La Repubblica сообщила, что Шольц работает над планом мирного урегулирования конфликта на Украине. Указывалось, что он «не исключает передачу Москве части украинских территорий». В МИД РФ данную информацию назвали «утечками и сплетнями».