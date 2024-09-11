Политолог Смирнова: Харрис и Трамп имеют разные взгляды на демократию США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов продемонстрировали разительные отличия взглядов по вопросам абортов, иммиграции и американской демократии. Об этом по их итогам рассказала политолог, член экспертного клуба "Дигория", помощник заместителя руководителя Россотрудничества Диана Смирнова. "По мнению зрителей, Харрис отлично показала себя на дебатах, в частности, описав простым языком ситуации, с которыми сталкиваются американцы. Трамп ничего подобного не сделал. При этом он придерживался характерной для себя эпатажной риторики", - сказала она. По ее словам, кандидаты изложили резко противоположные представления о том, в каком состоянии находится страна, и куда они намерены ее привести в случае избрания. "Так, Харрис пообещала сократить налоги, ориентированные на средний класс, и заявила, что будет добиваться восстановления гарантированного федеральным законом права на аборт, отмененного Верховным судом два года назад. Трамп заявил, что предложенные им тарифы помогут США перестать обманывать союзников в торговле, и сказал, что будет добиваться скорейшего окончания конфликта между Россией и Украиной, даже если это будет означать, что Украина не одержит победу на поле боя", - добавила политолог. При этом Смирнова подчеркнула, что украинской повестке на дебатах было выделено совсем небольшое эфирное время.