Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за передачи ракет РФ

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Лондоне Али Матинфара в связи с якобы передачей России баллистических ракет от иранской стороны. «Правительство Великобритании ясно дало понять, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация и повлечет за собой существенный ответ», — говорится в сообщении. Газета.Ru

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, выдвинувшие соответствующие обвинения «действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику». NSN.FM

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Иран планирует передать России свои баллистические ракеты. На фоне этого 10 сентября Великобритания, Франция и Германия заявили о планах ввести санкции против Тегерана. Lenta.ru