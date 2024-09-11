Time после дебатов разместил на обложке Трампа, застрявшего в песке на гольф-каре

Американский журнал Time поместил на обложку изображение кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, на котором он, сидя за рулем гольф-кара, пытается выбраться из песка. Таким образом издание отреагировало на состоявшиеся во вторник дебаты Трампа с его оппонентом по предвыборной гонке от демократов Камалой Харрис.

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"Новая обложка Time: как Камала Харрис сбила Дональда Трампа с курса", - говорится в публикации на странице журнала в X (ранее Twitter).

"За девять лет <...> ни один из оппонентов Трампа как из числа демократов, так и республиканцев не управлялся с этой 800-фунтовой гориллой американской политики так хладнокровно и не забирался ему под кожу до такой степени", - говорится в статье.

По мнению журналистов издания, дебаты продемонстрировали, что Трамп и его кампания "были застигнуты врасплох" выходом Байдена из гонки. Отмечается, что в считанные недели Трамп растерял свое превосходство в гонке, а дебют Харрис напротив прошел гладко, объединил демократов и позволил собрать пожертвования на огромную сумму. Среди слабых мест республиканца издание выделяет его недисциплинированность и любовь к личным нападкам в адрес Харрис.

"Либо Трамп станет вторым президентом, который смог вернуться в Белый дом после поражения, либо он станет автором одного из самых драматичных политических крахов современности", - заключил Time.

В американской истории есть прецедент, когда президент не мог переизбраться, однако выиграл выборы четыре года спустя. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы в 1892 году.