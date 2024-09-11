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В США назвали условие для успеха переговоров Украины с Россией

Мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и Владимира Зеленского. Такое условие для урегулирования конфликта назвал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Lenta.ru

«Реальная связь Украины с США идет через Зеленского. Именно он стоит в конгрессе и пожимает руку сенатору Линдси ГрэмуРФ внесен в перечень террористов и экстремистов). Если от Зеленского избавятся, то сможет ли Украина, наконец, выработать позицию для переговоров, встретиться с русскими и довести это дело до конца? Я бы ликовал целые сутки, если они будут достаточно компетентны, чтобы сделать это. Если на Украине определят себе легитимного лидера через настоящие выборы, то это будет сильная пощечина Вашингтону, Лондону и Европе», — сказал Уилкерсон. Свободная пресса

Ранее Зеленский заявил, что только США, Китай и Европейский союз могут быть посредниками в потенциальных переговорах с Россией. News.ru

В США назвали условие для успеха переговоров Украины с Россией
© РИА Новости
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