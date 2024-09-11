Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости признания недопустимости действия на Украине подразделений с нацистской символикой достойны уважения. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

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Ранее Фицо призвал мировое сообщество признать недопустимость действия на Украине воинских подразделений, которые используют нацистскую символику.

Комментируя это, Захарова указала, что это «слова не мальчика, но мужа».

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«Это говорит о силе мужества человека, который находится в стане, окруженный идеологами либерального диктата, в основе которого сегрегация людей», — добавила она.

По ее мнению, то, что Фицо, находясь в таком окружение, смог найти силу говорить правду достойно уважения.