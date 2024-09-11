Политолог назвал «марионеткой» нового генсека НАТО Марка Рютте
Политолог Игорь Пшеничников высказался об уходящем в отставку генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге, а также оценил вероятность изменения политики Североатлантического альянса при новом руководителе – бывшем премьер-министре Нидерландов Марке Рютте.
Ранее сообщалось, что новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября.
Кто такой Рютте? Это точно такой же деятель, как Столтенберг, но с другим родным языком. И для понимания ситуации нужно немного рассказать о Столтенберге, с которым, кстати говоря, я был знаком лично, когда тот занимал должность министра торговли и энергетики Норвегии, а я работал в этой стране корреспондентом. Тогда я бывал у него в кабинете и даже слушал его брифинги. Так вот Столтенберг – это никто и звать его никак, он абсолютный глобалист. Этот человек «сдал все экзамены» на принадлежность к глобализму, и теперь он отвечает всем доктринам глобалистской элиты. Одна их них – это принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Тут же можно вспомнить скандал с участием Столтенберга, когда он незадолго до ухода с поста премьер-министра Норвегии защищал своего друга [Руне Ойегарда], обвиненного в педофилии. Тогда Столтенберг заявил, что «возраст не имеет для любви никакого значения» - эти его слова везде были опубликованы. Стало ясно, что он тоже имеет отношение к этому страшному греху. Однако скандал быстро «замяли», Столтенберг вскоре принял предложение стать генсеком НАТО, уехал из Норвегии, а эта история быстро забылась. И вот такая история с педофилией – это пропускной экзамен для занятия высоких должностей во многих международных организациях, в том числе и в НАТО.Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»
По словам эксперта, Рютте является «такой же марионеткой, как и Столтенберг».
«Самостоятельно Рютте абсолютно ничего решать не будет. НАТО – это та организация, где есть единственный и бессменный руководитель – это Соединенные Штаты. Можно вспомнить, как после вступления Дональда Трапа в должность президента США в 2017 году в Европе начали раздаваться крики о том, что он развалит НАТО. Так что НАТО руководят именно США, а не Столтенберг, не Рютте и не какой-нибудь консенсус членов альянса. И в этом смысле любой человек, занимающий должность генсека альянса, будет марионеткой, у которой нет собственного мнения. Поэтому надо понимать, что в дальнейшем Рютте будет реализовывать распоряжения «вашингтонского обкома». Конечно, ему дадут право что-то говорить, но все это будет в рамках заданного коридора. Ничего нового в НАТО с приходом Рютте не произойдет», - отметил Пшеничников.
Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Соединенные Штаты вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране.