Кто такой Рютте? Это точно такой же деятель, как Столтенберг, но с другим родным языком. И для понимания ситуации нужно немного рассказать о Столтенберге, с которым, кстати говоря, я был знаком лично, когда тот занимал должность министра торговли и энергетики Норвегии, а я работал в этой стране корреспондентом. Тогда я бывал у него в кабинете и даже слушал его брифинги. Так вот Столтенберг – это никто и звать его никак, он абсолютный глобалист. Этот человек «сдал все экзамены» на принадлежность к глобализму, и теперь он отвечает всем доктринам глобалистской элиты. Одна их них – это принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Тут же можно вспомнить скандал с участием Столтенберга, когда он незадолго до ухода с поста премьер-министра Норвегии защищал своего друга [Руне Ойегарда], обвиненного в педофилии. Тогда Столтенберг заявил, что «возраст не имеет для любви никакого значения» - эти его слова везде были опубликованы. Стало ясно, что он тоже имеет отношение к этому страшному греху. Однако скандал быстро «замяли», Столтенберг вскоре принял предложение стать генсеком НАТО, уехал из Норвегии, а эта история быстро забылась. И вот такая история с педофилией – это пропускной экзамен для занятия высоких должностей во многих международных организациях, в том числе и в НАТО.

Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»