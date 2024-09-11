Вулин рассказл, приедет ли он на саммит БРИКС в Казани

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Я приеду», — сказал Вулин.

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Свое участие в нем также подтвердили президент России Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Боливии Луис Арсе и ряд глав арабских стран.

Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран.