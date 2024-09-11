Политолог оценил обещание Трампа быстро завершить украинский конфликт

Обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в считанные дни несколько преувеличены, пояснил политолог Артем Косоруков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Трамп в 2022-2024 годах неоднократно заявлял, что если бы он остался в Овальном кабинете, то между Россией и Украиной не начались бы военные действия. Кроме того, политик обещал поговорить с Москвой и Киевом и быстро прекратить противостояние.

«Вряд ли этот конфликт можно разрешить за несколько дней, но он (Трамп) действительно может существенно сократить поддержку Украины и поставить ее в такое положение, что ей придется закончить конфликт», — предположил Косоруков.

По его данным, США в настоящее время активно инвестируют в военную инфраструктуру Польши, укрепляют восточный фланг НАТО в целом, у них сместились приоритеты.