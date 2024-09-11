Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Азербайджану подписать мирное соглашение, включающее в себя 16 статей. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Пашинян сделал во время выступления в парламенте. По его словам, сейчас Армения и Азербайджан не смогут подписать такое соглашение, которое разрешило бы все проблемы между странами, однако они могут подписать документ о тех пунктах, где уже есть договоренности.

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«Мы предлагаем подписать мирный договор из 16 статей, по всем из них у нас есть согласованное содержание», — рассказал он.

Ранее в Ереване опровергли заявление Баку об обстреле на границе.