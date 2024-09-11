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Пока вы не уснули: призыв Эрдогана вернуть Крым Украине и победитель дебатов Харрис-Трамп

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы не уснули: призыв Эрдогана по Крыму и победитель дебатов Харрис-Трамп
© ТАСС/Zuma

Эрдоган призвал вернуть Крым Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он «безоговорочно поддерживает» территориальную целостность Украины и не признает российский Крым. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган направил видеообращение на украинский саммит, посвященный Крыму.

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Сорвана попытка ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Черном море

Силы Черноморского флота сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2». Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, для захвата буровой вышки был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

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Комику Марковой запретили въезд в Латвию

© Соцсети

МИД Латвии объявил стендап-комика Марию Маркову персоной нон-гранта. Об этом сообщила глава ведомства Байба Браже, передает «РБК».

Она назвала Маркову «пропагандисткой российского телеканала ТНТ».

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Объявлены первые результаты дебатов Трампа и Харрис

© EPA/TACC

Более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис в ходе дебатов с ее оппонентом на выборах, республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Результаты опроса показали, что 63 процента респондентов считают, что Харрис выступила лучше Трампа, в то время как бывшему президенту США отдали предпочтение 37 процентов опрошенных американцев.

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В Ставрополе отменили концерт Shaman

В Ставрополе отменили выступление эстрадного исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) после опроса губернатора Владимира Владимирова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Владимиров провел в соцсетях опрос, решив посоветоваться с горожанами насчет формата проведения мероприятий ко Дню края, Дням городов и округов. По результатам опроса 81% респондентов высказались против проведения праздников и развлекательных мероприятий.

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Пашинян обратился с предложением к Азербайджану

© пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Азербайджану подписать мирное соглашение, включающее в себя 16 статей. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Пашинян сделал во время выступления в парламенте.

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Экс-депутата Госдумы Пономарева* приговорили к 10 годам колонии заочно

2-й Западный окружной военный суд приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) к 10 годам лишения свободы за призывы к сожжению российских военкоматов и заявления о том, что Вооруженные силы РФ умышленно бомбили Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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NYT: российская армия подготовила ловушку для ВСУ в районе Покровска

Российские войска в последние месяца активно действовали в районе Покровска (Красноармейска). В ближайшее время они могут окончательно замкнуть дугу и зажать ВСУ в котле, пишут обозреватели Джош Холдер и Эндрю Э. Крамер в статье для The New York Times.

По их данным, Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов. Взятие города даст России стратегическое преимущество и позволит взять под контроль остальную часть Донбасса.

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Mazda отзывает автомобили из-за опасного сбоя камеры

© Wikimedia Commons

Mazda обнаружила неисправности в системе камеры переднего обзора на моделях 2024-2025 годов. Отзыв коснется Mazda3, CX-30 и CX-50.

Mazda оказалась перед неожиданной проблемой в своих моделях 2024 и 2025 годов.

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Катя Лель подала в суд на онкобольного Отара Кушанашвили

Певица Катя Лель подала в суд на шоумена Отара Кушанашвили - "за оскорбление чести и достоинства". Об этом сообщают ИА "Регнум" и Telegram-канал "НеОпра, блин!"

Как пояснила дочь журналиста Дарико Кушанашвили в своей соцсети, исполнительница подала иск в отношении телеведущего после того, как тот "усомнился в существовании инопланетных сил, ворующих зубы артистки".

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Захарова прокомментировала «мирный план» Шольца

Власти Германии не направляли какие-либо обращения по вопросу урегулирования конфликта на Украине, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует выступить с инициативой по дипломатическому урегулированию конфликта.

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