Владимир Зеленский на открытии «крымской платформы» в Киеве снова пообещал вернуть Крым в состав Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

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Он заявил, что «Крым это не просто территория», а «часть нашей души». По словам Зеленского, Киев якобы борется за «восстановление справедливости» и «возможность для каждого крымчанина вернуться в свой дом».

Ранее Владимир Зеленский уже давал подобное обещание. В 2023 году президент Украины заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют вернуть Крым под контроль Киева. Однако, он подчеркнул он, успех предприятия зависит от количества вооружений, которые поставят западные страны.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Киев продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией.

«Крымская платформа» является дипломатической инициативой Украины, посвященной координации возвращения «проблемы Крыма» в международную повестку.