Трамп заявил о нежелании проводить новые дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своей соперницей по предвыборной гонке, вице-президентом Камалой Харрис, так как уже победил в первом раунде публичных дискуссий. Его слова приводят РИА Новости.

Свое мнение о дебатах, которые были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии и прошли сегодня ночью, Трамп высказал в эфире Fox News.

«Я не настроен этого делать [проводить новые дебаты], поскольку я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты», - подчеркнул политик-республиканец, назвав свое выступление «блестящим».

Однако он посчитал, что модераторы встречи «постоянно поправляли» его, а соперница могла выступать свободно. По мнению Трампа, за такие действия ведущих у телеканала ABC «следовало бы отобрать лицензию».

Напомним, что модераторами встречи кандидатов в президенты США выступили ведущий и главный редактор программы «World News Tonight» Дэвид Мьюир и ведущая программы «Prime» на канале ABC News Live Линси Дэвис.

При этом анализируя выступления кандидатов на президентский пост в США, западные СМИ обратили внимание на то, что Камала Харрис задавала тон дебатам и выглядела уверенной и спокойной, в отличие от «бушевавшего» оппонента. Журналисты констатировали, что Трамп «велся на каждую ее провокацию».