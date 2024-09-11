Соседняя с Россией страна требует отменить ограничения для ВСУ на удары по России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки выступают за отмену ограничений на удары по России западным оружием. Об этом он рассказал в интервью польской газете Wyborcza.

По словам Стубба, западные страны сейчас дают Украине столько помощи, сколько могут. Однако проблемой остаются ограничения на использование оружия, считает он.

«Всегда есть ощущение, что мы отстаем на один шаг. Я думаю мы можем сделать больше <…> У нас точно не должно быть никаких ограничений насчет того, что Украина может делать. Я имею в виду, что некоторые союзники все еще ограничивают применение оружия по российской территории. Я не думаю, что это разумно», - заявил финский президент.

Стубб добавил, что Хельсинки не устанавливают никаких ограничений на действия Украины, «пока она предпринимает их в целях самообороны».

Ранее СМИ сообщили, что Лондон все еще думает над тем, чтобы разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь по территории России. СМИ писали, что Лондон ограничил использование этих ракет из-за позиции США, стремящихся избежать эскалации.

На встрече 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».