Байден пообещал «устроить 11 сентября» накануне дебатов Трампа и Харрис

Накануне дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис во вторник, 10 сентября, действующий американский лидер Джо Байден пообщался с журналистами и поделился своими планами на ближайшие пару дней.

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Политик сообщил, что прилетит в Нью-Йорк, чтобы поздравить свою внучку с днем рождения. Затем он хотел посмотреть телетрансляцию долгожданной словесной битвы Трампа и Харрис. Однако планы Байдена на следующий день вызвали у репортеров легкое недоумение и смятение.

— Завтра я устрою 11 сентября, — передает слова американского лидера «Радио Sputnik»

Серия терактов «9/11», которые произошли 11 сентября 2021 года в США, стали одной из величайших трагедий в истории страны. В этот день группа радикалов захватила четыре пассажирских самолета, два из которых на полном ходу врезались в башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Жертвами атаки стали более 2,9 тысячи человек. Дата 11 сентября стала ежегодным днем траура для всех граждан США. Байден, вероятнее всего, имел в виду организацию разнообразных памятных мероприятий, приуроченных к этой трагедии.

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В одном из интервью нынешний президент США оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.