Иран пригрозил ответить на заявление «евротройки» о санкциях

Иран ответит на совместное обращение «евротройки» — Германии, Франции и Великобритании — о планах наложить санкции на исламскую республику за якобы поставки России баллистических ракет.

© Газета.Ru

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани, его цитирует Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Этот шаг трех европейских стран является продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана, который будет встречен подобающим и соразмерным действием», — предупредил дипломат.

Он также в очередной раз назвал ложной и необоснованной информацию о передаче Тегераном Москве ракет.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.