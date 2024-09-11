Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он «безоговорочно поддерживает» территориальную целостность Украины и не признает российский Крым. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган направил видеообращение на украинский саммит, посвященный Крыму. В своем обращении он назвал одним из приоритетов внешней политики Турции «обеспечение безопасности и благополучия крымскотатарских турок».

Также Эрдоган заявил, что требования Украины по Крыму соответствуют международному праву. Он добавил, что Турция искренне желает завершения украинского кризиса «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Названо «экстраординарное» условие для визита Путина в Турцию

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Российские власти неоднократно заявляли, что референдум соответствовал всем нормам международного права.