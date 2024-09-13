По опубликованной в аккаунте американской певицы Тейлор Свифт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ссылке, ведущей на сайт для регистрации на президентских выборах в США, перешли и посетили сайт более 400 тысяч фанатов артистки, что намного превышает среднесуточный показатель сайта — 30 тысяч посещений в начале сентября. Влияние Свифт на ход предвыборной кампании оценили обозреватели New York Times (NYT).

При этом отмечается, что, несмотря на большие цифры метрик, специалистам невозможно определить наверняка — были ли посетители новыми избирателями, привели ли эти визиты к фактическим регистрациям и кого из кандидатов выберут молодые избиратели.

«Молодые избиратели, как правило, гораздо менее склонны голосовать, чем избиратели старшего возраста. Если бы на выборах поддержка Свифт убедила хотя бы небольшую часть потенциальных избирателей, поддерживающих демократов, зарегистрироваться и проголосовать, это могло бы иметь значение», — говорится в публикации.

Ранее американская поп-исполнительница публично поддержала Камалу Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом Дональдом Трампом.