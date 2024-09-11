Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала американские власти позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы завершить вооруженный конфликт.

С таким заявлением она выступила в социальной сети Х.

«Позвоните Зеленскому и Путину и закончите войну!» — написала Грин.

Конгрессвумен добавила, что украинский конфликт бы не начался, если бы президентом США в то время был бывший американский лидер Дональд Трамп.

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Ранее Грин заявила, что вместо стремления к заключению мира с Москвой Киев приступил к агрессивной мобилизации всех украинских мужчин.

В июле бывшие западные дипломаты в письме призвали США инициировать переговоры с Россией по Украине и перейти к прекращению огня. Письмо подписали в том числе последний посол США в СССР Мэтлок, а также посол Великобритании в России с 2004 по 2008 годы Энтони Брентон.