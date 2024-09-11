Маск пообещал подарить Тейлор Свифт ребенка

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал «подарить ребенка» певице Тейлор Свифт, поддержавшей на выборах президента США кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом он написал в соцсети X.

После дебатов Харрис с республиканцем Дональдом Трампом Свифт опубликовала пост в поддержку демократов. Она назвала Харрис «решительным и одаренным лидером», выразив уверенность, что президент-демократ будет бороться за права человека.

34-летняя Свифт подписала свой пост словами «Бездетная кошатница». Это отсылка к словам кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса о женщинах, у которых нет детей. Певица сопроводила пост фотографией со своим котом.

«Хорошо, Тейлор… Ты победила… Я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой собственной жизни», - написал Маск.

Свифт, человек года по версии журнала Time, c 2023 года встречается с игроком в американский футбол Трэвисом Келси. Маск был женат несколько раз, у него не менее 12 детей.