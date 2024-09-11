Медведчук назвал Украину Зеленского угрозой для Запада

Украина во главе с Владимиром Зеленским представляет угрозу для стран Запада из-за его желания втянуть НАТО в третью мировую войну. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Газета.Ru

«Угрозой для коллективного Запада является именно Украина Зеленского, которая бесцеремонно хочет втянуть НАТО в войну с Россией, в третью мировую войну», — говорится в статье Медведчука на сайте движения. Он отметил, что если бы в планы НАТО входила война с Россией, то альянс «как-то бы и без Украины обошелся». RT на русском

Ранее Медведчук обвинил бывших однопартийцев в предательстве украинцев. ТАСС