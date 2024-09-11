Названа дата вступления в должность нового генсека НАТО

Новый генсек НАТО, экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступит в должность 1 октября.

Соответствующая новость опубликована на сайте Североатлантического альянса.

«Во вторник, 1 октября 2024 года, срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подойдет к концу. Его сменит господин Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается, что в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий генерального секретаря. В ней также будет присутствовать уходящий с должности Йенс Столтенберг.