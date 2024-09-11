Республиканцы остались недовольны выступлением Трампа на дебатах

Члены Республиканской партии США раскритиковали выступление кандидата на пост президента Дональда Трампа на дебатах со своей соперницей Камалой Харрис.

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Об этом пишет The Hill со ссылкой на членов политического объединения.

«Мне просто грустно. Она точно знала, где ударить, чтобы вывести его из себя. Просто в целом разочаровывает, что он не ведет себя более сдержанно, как на первых дебатах. Это нехорошо», — сказал анонимный член республиканцев в палате представителей США.

Другой политик заявил, что многие члены партии остались разочарованы, что Трамп «не смог сосредоточиться и нанести удар». Он усомнился, что кандидат на пост президента США выступил хорошо.

«Пока что упущено много возможностей. Это не катастрофично, но и нехорошо», — заявил еще один собеседник The Hill.

Накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед».

По итогам мероприятия опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.