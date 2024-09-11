Президент России Владимир Путин откладывал свой визит в Турцию, так как Анкара не могла обеспечить соблюдение «экстраординарного» условия, чтобы его самолет сопровождали российские истребители. Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с российской позицией.

Как утверждает Middle East Eye, официальный визит Путина в Турцию откладывался несколько раз с 2023 года. По словам источников издания, требование, чтобы самолет Путина сопровождали истребители РФ, проблематично для Турции, поскольку размещенные в стране системы ПВО НАТО могут воспринять эти истребители в качестве целей.

Один из собеседников Middle East Eye заявил, что Турция вряд ли сможет отключить системы НАТО, чтобы удовлетворить просьбу России. В ходе последних обсуждений чиновники РФ и Турции рассматривали возможность визита Путина в первую неделю октября, утверждает издание.

Эрдоган: Путин пообещал "не затягивать" с визитом в Турцию

Два бывших посла Турции в беседе с Middle East Eye назвали российское условие «весьма необычным». Они отметили, что турецкое правительство могло бы направить собственные истребители для сопровождения глав иностранных государств.

В июле Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Астане. Эрдоган подтвердил, что ожидает визита Путина в Турцию в ближайшем будущем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил, что визит Путина в Турцию остается в повестке дня. Песков отмечал, что точные даты визита пока неизвестны, они будут согласовываться.