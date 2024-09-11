Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал состоявшиеся в США дебаты кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Камалы Харрис, а также оценил их влияние на исход предстоящих выборов.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру». При этом более половины избирателей, принявших участие в экспресс-опросе от SSRS, заявили об уверенной победе кандидата от демократов Камалы Харрис.

Надо сказать, что на дебатах Харрис смотрелась увереннее, чем Трамп. При этом не исключено, что с ее стороны имела место нечестная игра. В различных соцсетях и в СМИ сейчас активно продвигается гипотеза, согласно которой в ходе мероприятия она использовала специальные беспроводные наушники в виде сережек, благодаря которым ей помогали с ответами. Подобные наушники очень популярны в Америке среди тех людей, которые не хотят показывать, что они используют спецсредство. Многие сейчас спорят о том, были ли это обычные серьги, либо это были наушники... Кроме того, стоит отметить, что модераторы мероприятия откровенно подыгрывали Харрис. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

По словам специалиста, в ходе дебатов Харрис удалось втянуть Трампа в «невыгодные для него разборки».

«Харрис провоцировала Трампа, а Трамп поддавался на ее провокации. Так, Трамп рассказывал, что собирает на своих митингах большие толпы – больше, чем собирает Харрис. Кроме того, Харрис вынудила Трампа говорить про «украденные выборы» 2000 года. То есть она втянула Трампа в агрессивно-популистскую риторику. Эта риторика подходит для основной аудитории Трампа, она нравится его сторонникам, однако прошедшие дебаты были борьбой за голоса неопределившихся избирателей в США - на них Трампу было важно показать себя спокойным и максимально адекватным политиком. Но Харрис смогла «раскачать» Трампа – тот немного «завелся», и в этом смысле представитель Демпартии смотрелась выигрышнее», — отметил Каргин.

Определенные достижения на дебатах были и у Трампа, добавил эксперт.

«Ему удалось «привязать» Харрис к непопулярной политике [действующего президента США Джо] Байдена. Он очень четко акцентировал внимание аудитории на том, что происходящее в настоящее время в США не устраивает большинство американцев, а это, в свою очередь, связано с Харрис, которая является частью власти Байдена», — отметил он.

Вместе с тем Каргин выразил мнение, что дебаты Трампа и Харрис не окажут решающего влияния на исход предстоящих выборов главы государства.

«Между политиками идет борьба за «неопределившийся центр», а это буквально 1-2% голосов. До момента начала выборов остается еще много времени, и эти люди еще не раз и не два успеют все заново обдумать. Возможно, в США будет еще один раунд дебатов. При этом Харрис может от него отказаться, чтобы всем запомнились именно прошедшие дебаты. Сейчас об этом говорить сложно. Но я убежден, что в оставшееся до выборов время еще произойдут события, которые повлияют на решение неопределившихся американцев. Именно их голоса и определят исход голосования», — заключил политолог.

Ранее дебаты Трампа и Харрис прокомментировал бизнесмен Илон Маск.