В Финляндии заявили о попытке Зеленского избежать тюрьмы

Финский экономист, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Украина пойдет на «безумную эскалацию», так как только таким способом Владимир Зеленский может избежать тюрьмы. Об этом эксперт написал в соцсети X.

Малинен прокомментировал слухи о планах властей Британии разрешить ВСУ удары по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Ранее сообщалось, что Лондон ограничил использование Storm Shadow из-за позиции США, стремящихся избежать эскалации.

На встрече 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».