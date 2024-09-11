В Конгрессе призвали власти США позвонить Путину и Зеленскому

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала американские власти позвонить лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и тем самым положить конец конфликту.

"Позвоните Зеленскому и Путину и положите конец конфликту [на Украине]", - написала она в X (ранее Twitter).

При этом законодатель отметила, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы американским лидером был в то время кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Во вторник на теледебатах Трамп подверг критике действующего президента Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик также заявил, что конфликт на Украине необходимо как можно быстрее закончить. По его словам, он сможет его завершить в случае избрания президентом еще до своей инаугурации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.