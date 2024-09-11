Кандидат от демократов на президентский выборах в США Камала Харрис задавала тон дебатам со своим соперником Дональдом Трампом и выглядела уверенной и спокойной, в отличие от «бушевавшего» оппонента. К такому выводу пришли западные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Сегодня ночью в США состоялись первые теледебаты между Харрис и Трампом. Они были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии и продлились около 1 часа 45 минут. Сторонники Трампа обвинили ABC в предвзятом отношении. По мнению республиканцев, модераторы мероприятия отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.

Кандидаты на высший государственный пост в своих выступлениях затронули как темы экономики и незаконной миграции, так и внешней политики США. При этом звучали многочисленные обвинения во лжи.

Маск оценил результаты дебатов Трампа и Харрис

Телеканал CNN отмечает, что эти дебаты, возможно, станут единственными в ходе предвыборной кампании и инициатива в ходе них принадлежала Камале Харрис, которая «приправила почти каждый ответ комментарием, призванным разозлить бывшего президента».

«Харрис вышла на сцену с четким планом: выбить Трампа из игры. Это был драматический успех. Когда вице-президент упомянула о судимости Трампа и нерешенных юридических вопросах, он клюнул. Когда она обвинила его в провале двухпартийного иммиграционного законопроекта, он поддался еще сильнее. А когда Харрис предположила, что митинги Трампа скучны, он чуть не подавился наживкой», - констатировали журналисты, отметив, что Трамп «велся на каждую ее провокацию».

По мнению The New York Times, Харрис по сути «руководила дебатами» и использовала «любую возможность, чтобы вывести из себя» оппонента, блеснув своими навыками прокурора.

«В течение всего вечера Трамп был в оборонительной позиции. Контраст был очевиден даже без звука. Она улыбнулась. Он нахмурился. Он говорил больше, но она диктовала условия вечера (…) Харрис расставила ловушки и Трамп в них попался», - подчеркивается в статье.

Обозреватель MSNBC Алекс Вагнер в свою очередь обратила внимание на речь Камалы Харрис, которая, в отличие от Трампа «смотрела в камеру и разговаривала с людьми у телеэкранов».

«Дональд Трамп предпочитал использовать местоимение не «вы» или «я», а «она». Он адресовал все свои комментарии Харрис, а она все свои ответы адресовала телезрителям. Она знала, перед кем выступала. И мне казалось, что она выступала перед умеренными и республиканцами. Она говорила на языке, который был приветлив к людям, которые, возможно, все еще сомневались», - отмечает она.

А издание Sky News пришло к выводу, что Дональд Трамп «редко оказывался в противостояниях, которые были бы настолько полны агрессии, неуважения и испепеляющих оскорблений».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. Выходу Байдена из гонки предшествовали проигрыш в дебатах с основным соперником от республиканцев Дональдом Трампом, ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости его замены.