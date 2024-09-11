Профайлер объяснил, после какого вопроса Трампа Харрис стало стыдно

Кандидату в президенты США Камале Харрис стало стыдно после вопроса своего оппонента Дональда Трампа об американском лидере Джо Байдене и главе России Владимире Путине, заявил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов, комментируя первые предвыборные дебаты в США.

По его словам, в один момент Харрис показала волнение и стресс, а также стремление избежать конкретной темы и нежелание продолжать обсуждение.

«Реакция Камалы Харрис оказалась очень показательной. Стоило коснуться темы бездействия Байдена и непонимания его администрации, как выстраивать коммуникацию с Путиным, вылезло сразу все: от волнения, стресса и неуверенности до признаков стыда за Байдена, стремления избежать этой конкретной темы и нежелания продолжать обсуждение. Ей нужна была внутренняя поддержка. Она перепроверяла чью-то реакцию в зале», — высказался Давыдов.

Он считает, что Харрис нельзя пускать на открытые дебаты, поскольку она не умеет держать удар и скрывать свои эмоции. Эксперт также усомнился в способности американского политика контролировать себя. При этом, по словам профайлера, в США достаточно специалистов, работающих с публичными выступлениями.

Маск оценил результаты дебатов Трампа и Харрис

Ранее политолог Сергей Марков констатировал ничью после прошедших в США теледебатов Трампа и Харрис. По его словам, никто из них не провалился. Эксперт добавил, что во время дебатов кандидаты на пост президента США не уважали друг друга.