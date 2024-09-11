В Киев прибыл госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в сопровождении главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми прибыл в Киев на фоне просьб Украины о поставках нового вооружения. News.ru

«Блинкен заявил, что хочет услышать непосредственно от Владимира Зеленского и других, каковы цели Киева в этой войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь ему в их достижении», — пишет Reuters. Lenta.ru

Ранее на Украину прибыли с визитом литовский лидер Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава чешского сената Милош Выстрчил. RT на русском