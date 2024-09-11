В США вспомнили о поддержке РФ после терактов 9/11

Американский посол в РФ Линн Трейси заявила, что США помнят о поддержке, оказанной Россией после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства США.

В годовщину терактов посольство США опубликовало пост в память о жертвах атак. 11 сентября 2001 года группа террористов захватила четыре самолета и направила их в Башни-близнецы Всемирного торгового центра, а также в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания - пассажиры и команда лайнера попытались перехватить управление у террористов.

Жертвами терактов стали почти три тысячи человек в Нью-Йорке, а также в пригороде Вашингтона и Пенсильвании. Ранены были более шести тысяч человек. Трейси подчеркнула, что, несмотря на нынешние проблемы в отношениях РФ и США, Вашингтон не забыл, как Россия отреагировала на те атаки.