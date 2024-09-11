Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Шмитц) написал в соцсети Х, что на дебатах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис победил БРИКС.

"БРИКС победил на дебатах", - написал он.

БРИКС является межгосударственным объединением девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Содружество было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Маск оценил результаты дебатов Трампа и Харрис

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин "съел бы" Трампа "на обед". Что еще обсудили кандидаты — в материале "Газеты.Ru".