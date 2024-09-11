Команда Харрис оценила дебаты с Трампом

Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис осталась довольна дебатами с бывшим американским лидером, республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN. Lenta.ru

По информации телеканала, штаб вице-президента удовлетворен итогами дебатов, так как Харрис «продемонстрировала отличное владение» темами, которые были затронуты, а также смогла «донести то послание, которое хотела», по ключевым вопросам предвыборной гонки, включая экономику, внешнюю политику и репродуктивные права. Кроме того, по оценкам команды Харрис, она несколько раз сумела«вывести Трампа из себя». На этом фоне после дебатов в штабе вице-президента «царит праздничное настроение», отмечают источники компании. ТАСС

Ранее экспресс-опрос CNN показал, что 63% респондентов, которые являются зарегистрированными избирателями в США, заявили о победе Харрис на дебатах. RT на русском