Шольц сделал заявление о новой конференции по Украине

Необходимо провести новую конференцию для урегулирования украинского кризиса, но в ней должна принять участие и Россия. Об этом заявил в ходе дебатов по бюджету в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ТАСС.

По его словам, настало время изучить, какие существуют возможности для мирного урегулирования кризиса на Украине.

«И это правильно, когда президент Украины [Владимир Зеленский] говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что «именно с этой задачей предстоит сейчас справиться».

В МИД Украины оценили мирный план Шольца

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии прошел «мирный саммит» по Украине. В нем приняли участие представители более 90 стран и ряда международных организаций, при этом Россию не пригласили. В конце конференции ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР, Ватикан, отказались подписать итоговое коммюнике.

В августе Владимир Зеленский признал, что делегации большого количества стран не приедут на второй «мирный» саммит по урегулированию украинского кризиса в том случае, если Россия не пришлет на него своих представителей.