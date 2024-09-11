Маск оценил результаты дебатов Трампа и Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» в ходе дебатов со своим соперником Дональдом Трампом. Однако именно Трамп лучше справится с работой на посту президента, написал на своей странице в соцсети X бизнесмен Илон Маск.

В США состоялись первые теледебаты между Харрис и Трампом. Они были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии и продлились около 1 часа 45 минут. Сторонники Трампа обвинили ABC в предвзятом отношении. По мнению республиканцев, модераторы мероприятия отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.

Харрис заподозрили в жульничестве во время дебатов с Трампом

Илон Маск также высказал мнение, что ведущие были несправедливы к Трампу. Однако, по его словам, Харрис хорошо провела дебаты.

«Сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов, я твердо верю, что Трамп справится гораздо лучше», - заявил он.

При этом бизнесмен отметил, что глава государства Джо Байден сейчас «редко появляется на работе» и именно вице-президент Камала Харрис «отвечает за все», но почему-то не способна «творить великие дела».

Ранее Маск заявил, что в США больше не будет настоящих выборов, если бывший президент страны Дональд Трамп проиграет.