Харрис заподозрили в жульничестве во время дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис могла пользоваться серьгой-наушником во время дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом в соцсети X заявил музыкант Джонни Кинг.

Он заметил на мочке уха вице-президента сережку Nova H1 Audio, которая представляет собой беспроводной наушник. Вероятно, с их помощью Харрис получала подсказки.

«Вот почему было замечено, что она постоянно делала записи ручкой во время дебатов, хотя ранее было четко согласовано, что записей не будет», — заявила она.

Напомним, что сегодня в США состоялись первые теледебаты между Харрис и Трампом. Республиканцы обвинили телеканал ABC, который стал площадкой для политического мероприятия, в предвзятости. Они считают, что модераторы отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.